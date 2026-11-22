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गुरुग्राम। ईपीएफओ के लिए महिला पेंशनरों हेतु ई-जीवन प्रमाण पत्र शिविर 23 और 24 नवंबर को सेक्टर 4 स्थित वैश्य धर्मशाला में लगेगा। केनरा सिंडिकेट बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संस्था यह निशुल्क शिविर आयोजित कर रही है। क्षेत्रीय सचिव विजय अग्रवाल ने बताया कि यह नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों की सुविधा के लिए है। संवाद