फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Drug smuggler arrested

Gurugram News: मादक पदार्थ मुहैया कराने वाला गिरफ्तार

Wed, 04 Nov 2026 01:04 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Drug smuggler arrested
गुरुग्राम। चरस सप्लाई करने वाले आरोपी को अपराध शाखा सेक्टर-17 टीम ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के गांव चौकी निवासी वेदराम उर्फ वेदु के रूप में हुई है। 31 अक्तूबर को सोहना निवासी अंकित जैन और तपन पाराशर को 203.71 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से बरामद चरस की कीमत एक लाख रुपये बताई गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि वे इसे हिमाचल प्रदेश से खरीदकर गुरुग्राम में बेचने के लिए लाए थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपने गांव में गांजे के पौधे लगा रखे थे और उनसे तैयार मादक पदार्थ की सप्लाई करता था। आरोपी के खिलाफ चंडीगढ़ में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed