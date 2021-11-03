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Gurugram News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार कांस्टेबल की मौत

Mon, 12 Oct 2026 12:09 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:09 AM IST
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Constable riding a bike dies after being hit by a vehicle.
इकबालपुर गांव में नंबरदार होटल के पास हुआ हादसा
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अमर उजाला ब्यूराे
गुरुग्राम। फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में शनिवार की रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार यातायात पुलिस के कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक से झज्जर के बाढसा गांव जा रहे थे। मृतक की पहचान झज्जर के बाढसा गांव निवासी अंकित के रूप में हुई है। मृतक के भाई योगेश कुमार की शिकायत पर वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
योगेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके भाई गुरुग्राम यातायात पुलिस में सेक्टर-29 में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। 10 अक्तूबर की रात को अल्कोहल नाका पर ड्यूटी करने के बाद वह बाइक से गुरुग्राम से बाढसा गांव की ओर आ रहे थे। रास्ते में रात करीब एक बजे इकबालपुर गांव में नंबरदार होटल के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनके भाई की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद अज्ञात चालक अपने वाहन को लेकर मौके से भाग गया।
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घायल को उपचार के लिए निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने फर्रुखनगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि रविवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि बाइक को टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान की जा सके।
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