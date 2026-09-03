Gurugram News: लेन बदलने के नियम का उल्लंघन करने पर 20,420 वाहनों के चालान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:59 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 07:59 PM IST
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फोटो-
- पुलिस ने चालकों पर लगाया 2.53 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने अगस्त में लेन ड्राइविंग नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 20,420 चालान किए। पुलिस ने इन चालानों के माध्यम से वाहन चालकों पर 2,53,92,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस उपायुक्त (यातायात) प्रतीक गहलोत के निर्देश पर जिले की प्रमुख सड़कों, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नियमों का उल्लंघन करने वालों की निगरानी की गई।
पुलिस ने एक से 31 अगस्त तक दिल्ली-जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर विशेष निगरानी अभियान चलाया। इस दौरान गलत लेन में वाहन चलाने और लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि सड़क हादसों के प्रमुख कारणों में गलत लेन में वाहन चलाना और अचानक लेन बदलना शामिल है। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच अचानक लेन बदलने से टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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- पुलिस ने चालकों पर लगाया 2.53 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने अगस्त में लेन ड्राइविंग नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 20,420 चालान किए। पुलिस ने इन चालानों के माध्यम से वाहन चालकों पर 2,53,92,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस उपायुक्त (यातायात) प्रतीक गहलोत के निर्देश पर जिले की प्रमुख सड़कों, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नियमों का उल्लंघन करने वालों की निगरानी की गई।
पुलिस ने एक से 31 अगस्त तक दिल्ली-जयपुर हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड हाईवे पर विशेष निगरानी अभियान चलाया। इस दौरान गलत लेन में वाहन चलाने और लेन बदलने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि सड़क हादसों के प्रमुख कारणों में गलत लेन में वाहन चलाना और अचानक लेन बदलना शामिल है। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच अचानक लेन बदलने से टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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