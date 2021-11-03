Gurugram News: बाइक चालक ने बार-बार तोड़े यातायात नियम, 56 चालान कटे

अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। यातायात पुलिस ने सोमवार को एक बाइक को जब्त किया है। उस बाइक के 56 बार चालान काट गए थे। वहीं बाइक पर 1,82,500 रुपये के चालान लंबित पाए गए। सिकंदरपुर पावर हाउस चौक पर जोनल अधिकारी एएसआई कंवलजीत व उनकी टीम वाहनों की नियमित जांच के दौरान एक बाइक को रूकवाया। बाइक के रिकॉर्ड की जांच करने पर उस पर कुल 56 चालान लंबित पाए गए। जिनकी जुर्माना राशि 1,82,500 रुपये थी। चालक से बाइक के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन वह कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका। बाइक के मुख्य रूप से बिना हेलमेट वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने व बिना वैध इंश्योरेंस के चालान शामिल हैं।वहीं पुलिस ने 2 नवंबर को वाहनों की जांच करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने पर 13,421 चालान काटे। इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाले 151 वाहनों को जब्त भी किया गया। पुलिस ने गलत पार्किंग करने पर 2,123 वाहनों के चालान, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 612 चालान और लेन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर 415 चालान शामिल हैं।