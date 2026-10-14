Gurugram News: खेल महाकुंभ के लिए बेसबॉल के ट्रायल 16 अक्तूबर को

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गुरुग्राम। खेल विभाग की ओर से खेल महाकुंभ 2026-27 के तहत बेसबॉल खिलाड़ियों के चयन के लिए 16 अक्तूबर को ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। जिला खेल अधिकारी आरती कोहली ने बताया कि ट्रायल सुशांत लोक स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होंगे। इच्छुक खिलाड़ियों को सुबह नौ बजे आयोजन स्थल पर पहुंचना होगा। ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाने होंगे। खिलाड़ियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो। संवाद

- सुशांत लोक के सरकारी स्कूल में होगा चयन, खिलाड़ियों को सुबह नौ बजे पहुंचना होगा