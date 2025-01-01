फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Auto-rickshaw driver strangled to death; two arrested.

Gurugram News: ऑटो चालक की गला घोंटकर हत्या, दो गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 12:16 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Auto-rickshaw driver strangled to death; two arrested.
अप्पू घर के सामने मृत अवस्था में मिले ऑटो रिक्शा चालक के शव के मामले में 02 आरोपी गिरफ्तार। पुल - फोटो : सांकेतिक
कंपनी से काम छूटने की रंजिश में दिया वारदात को अंजाम
विज्ञापन


8 अक्तूबर को की थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-29 थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक की गला घोंटकर बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। इस वारदात को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने सोमवार को दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुकेश मंडल उर्फ मक्कड़ (37 वर्ष, निवासी दरभंगा, बिहार) और गणेश कुमार उर्फ कल्लू (25 वर्ष, निवासी ग्वालियर, मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी अरविंद (52 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम के हीरा नगर में अकेले रहकर ऑटो चलाता था। बीती 9 अक्तूबर को पुलिस को अप्पू घर के सामने सेक्टर-29 पार्किंग के पास झाड़ियों में एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट टीमों की मदद से मौके से साक्ष्य जुटाए। मृतक के भाई की शिकायत पर सेक्टर-29 थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक अरविंद आरोपी मुकेश का ऑटो एक निजी कंपनी में चलाता था। अरविंद नशा करने का आदी था और समय पर कर्मचारियों को लाने-ले जाने का काम नहीं करता था। इस लापरवाही के कारण कंपनी ने मुकेश के ऑटो का कॉन्ट्रेक्ट खत्म कर दिया था। इसके अलावा, अरविंद अक्सर मुकेश के साथ गाली-गलौज भी करता था। इसी रंजिश का बदला लेने के लिए मुकेश ने अपने साथी गणेश के साथ मिलकर 8 अक्तूबर को अरविंद की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंककर भाग गए। पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है और मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
ऑटो चालक की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगामी कार्रवाई के लिए आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि हत्या के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अगर हत्या मामले में अन्य कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। - विष्णु प्रसाद, सहायक पुलिस आयुक्त, डीएलएफ, गुरुग्राम

अप्पू घर के सामने मृत अवस्था में मिले ऑटो रिक्शा चालक के शव के मामले में 02 आरोपी गिरफ्तार। पुल

अप्पू घर के सामने मृत अवस्था में मिले ऑटो रिक्शा चालक के शव के मामले में 02 आरोपी गिरफ्तार। पुल- फोटो : सांकेतिक

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed