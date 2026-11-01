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Gurugram News: जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने जीते 11 पदक

Sun, 01 Nov 2026 06:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:00 PM IST
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Athletes won 11 medals in the gymnastics competition.
गुरुग्राम। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुई राष्ट्रीय सीबीएसई स्कूल जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में गुरुग्राम के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीते। जिले के तीन खिलाड़ियों ने तीन स्वर्ण, दो रजत और छह कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता 31 अक्तूबर को समाप्त हुई। इसमें देशभर के 950 स्कूलों के करीब 4500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ट्विस्ट एंड टंबल अकादमी के मुख्य कोच गौरव शर्मा ने बताया। 11 वर्ष आयु वर्ग में मिशिका यादव ने एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीते। स्प्रूहा ने इसी वर्ग में एक कांस्य पदक हासिल किया। 14 वर्ष आयु वर्ग में विहान यादव ने दो स्वर्ण और तीन कांस्य पदक अपने नाम किए। उत्सवी साहू ने इसी वर्ग में दो कांस्य पदक प्राप्त किए। संवाद
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