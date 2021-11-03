Gurugram News: अमर बने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

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गुरुग्राम। जिले के ईडन क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को पावर हीटर की टीम ने राइजिंग स्टार की टीम को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पावर हीटर की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग स्टार की टीम ने 5 विकेट खोकर 184 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पावर हीटर की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 187 रन बनाए। पावर हीटर की ओर से अमर को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और पवन को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। संवाद