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गुरुग्राम। परीक्षा में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाकर नौकरी हासिल करने के प्रयास के आरोपी नीरज कुमार गुप्ता को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने उसकी दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। बिहार के गया निवासी आरोपी के खिलाफ सेक्टर-10ए थाना पुलिस ने हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। आरोप है कि सुपरिटेंडेंट पद की परीक्षा में उसकी जगह सह-आरोपी राजाराम को बैठाया गया था। राजाराम को परीक्षा देते हुए पकड़ लिया गया था। इससे पहले 29 अक्टूबर 2026 को भी आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और मामले के तथ्यों को देखते हुए केवल हिरासत में बिताई अवधि जमानत का आधार नहीं हो सकती। संवाद

- दूसरी याचिका खारिज, अदालत ने ट्रायल में तेजी लाने के दिए आदेश