Gurugram News: आरडी सिटी गेट नंबर-2 से टेंपो स्टैंड तक बनेगी सड़क, 7.27 करोड़ होंगे खर्च

- विधायक मुकेश शर्मा ने किया निर्माण कार्य का शिलान्यास, वजीराबाद गांव और सेक्टर-52 के निवासियों को भी मिलेगा लाभअमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। आरडी सिटी गेट नंबर-2 से टेंपो स्टैंड तक 7.27 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। विधायक मुकेश शर्मा ने निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सड़क बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होने के साथ स्थानीय निवासियों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे वजीराबाद गांव और सेक्टर-52 के निवासियों को भी लाभ मिलेगा। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक मुकेश शर्मा ने क्षेत्रवासियों से संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं जानीं। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी साझा की और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही स्थानीय निवासियों की ओर से उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।विधायक ने कहा कि गुरुग्राम के प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और विकास कार्यों को प्राथमिकता देना उनका संकल्प है। सड़क, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद स्थानीय जरूरतों को समझने और उसी के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम में मेयर राजरानी मल्होत्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक राज मल्होत्रा, पार्षद सोनिया यादव और वजीराबाद मंडल अध्यक्ष पवन यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे।