फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   A grand Chhath Puja will be held at the Sheetla Mata Temple parking ground.

Gurugram News: शीतला माता मंदिर के पार्किंग ग्राउंड में होगी भव्य छठ पूजा

Wed, 14 Oct 2026 12:24 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
A grand Chhath Puja will be held at the Sheetla Mata Temple parking ground.
गुरुग्राम। सूृर्य उपासना का महापर्व छठ 13 से 16 नवंबर के बीच मनाया जाएगा। शहर के पूर्वांचल संगठनों ने छठ की तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारियों को लेकर पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति की कोर कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक न्यू दयानंद कॉलोनी में आयोजित की गई।
विज्ञापन

इसमें यह तय किया गया कि हर साल की भांति इस साल भी शीतला माता मंदिर के पार्किंग ग्राउंड में भव्य और दिव्य छठ पूजा आयोजित की जाएगी। पंचांग के अनुसार इस वर्ष की छठ पूजा 13 नवंबर से 16 नवंबर तक है। 13 नवंबर को नहाय खाय, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को सांध्य अर्घ्य (डूबते सूरज को अर्घ्य) और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य है। बैठक बीएन लाल के अध्यक्षता में संपन्न हुई। संगठन के अध्यक्ष श्रीप्रकाश राय, महासचिव संत कुमार, कोषाध्यक्ष अजय सिंह, सलाहकार संजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष राजेश मंडल, संगठन सचिव अनुपम झा, सचिव सत्यनारायण गुप्ता, मंजय सिंह आदि कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed