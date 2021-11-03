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गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने बीते चार महीनों में 213 नशा तस्करों और सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 160 मामले दर्ज किए हैं। यह कार्रवाई 1 अगस्त 2026 से 24 नवंबर 2026 के दौरान की गई। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। इनमें 806 किलो 591 ग्राम गांजा शामिल है। इसके अतिरिक्त 344 ग्राम ओपियम, 498 ग्राम चरस और 169 ग्राम स्मैक भी मिली है। पुलिस ने 59 ग्राम सुल्फा, 328 ग्राम हेरोइन, 279 ग्राम कोकीन और 400 ग्राम एमडीएमए भी बरामद किया है। ब्यूरो