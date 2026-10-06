फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Great poet Gopal Das remembered through his songs

Delhi NCR News: महाकवि गोपाल दास को गीतों से किया गया याद

Tue, 06 Oct 2026 06:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:44 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। राजधानी में कारवां गीतों का... नीरज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाकवि पद्म श्री गोपाल दास नीरज को उनके गीतों के जरिये याद किया गया।
विज्ञापन

कलाकारों ने नीरज के लोकप्रिय गीतों और कविताओं की प्रस्तुति दी। इनमें कारवां गुजर गया और ए भाई जरा देख के चलो जैसे गीत शामिल थे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। साहित्य, कला, संगीत और सिनेमा जगत की हस्तियां भी इस आयोजन में शामिल हुईं। प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कहा कि यह आयोजन ऐसे कवि को स्मरण करने का अवसर है, जिनके शब्द पीढ़ियों के दिलों में गूंजते रहेंगे। भारत एक्सप्रेस के प्रधान संपादक उपेंद्र राय ने नीरज को सदी का महाकवि बताया। उन्होंने कहा कि नीरज की रचनाएं जीवन को समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed