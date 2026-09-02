Delhi NCR News: कान्हा तेरे रूप अनेक थीम पर भव्य आयोजन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:54 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 08:54 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आनंद विहार स्थित श्री राम मंदिर में चार सितंबर को विशेष पूजा-अर्चना, दिव्य दर्शन और भजन संध्या का आयोजन होगा। मंदिर अध्यक्ष दिनेश चन्द्र गुप्ता ने बताया कि महोत्सव की थीम कान्हा तेरे रूप अनेक हैं। कार्यक्रम सुबह छह बजे से मध्यरात्रि तक चलेगा। शाम सात बजे प्रसिद्ध कलाकार डॉ. अनु सिन्हा कृष्ण लीलाओं का मंचन करेंगी।
मंदिर परिसर को फूलों और झांकियों से सजाया गया है। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की झांकियां, जगन्नाथ पुरी का प्रसाद, खाटू श्याम प्रसंग और कृष्ण झूला विशेष आकर्षण होंगे। संवाद
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मंदिर परिसर को फूलों और झांकियों से सजाया गया है। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की झांकियां, जगन्नाथ पुरी का प्रसाद, खाटू श्याम प्रसंग और कृष्ण झूला विशेष आकर्षण होंगे। संवाद
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