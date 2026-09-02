Delhi NCR News: जन्माष्टमी पर इस्कॉन ईस्ट दिल्ली का भव्य आयोजन

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पूर्वी दिल्ली। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस्कॉन मंदिर दिल्ली तीन व चार सितंबर को गीता कॉलोनी स्थित रामलीला ग्राउंड में महोत्सव आयोजित करेगा। कार्यक्रम शाम छह बजे से शुरू होगा। श्रद्धालुओं के लिए कृष्ण दर्शन, कथा, हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण लीला नाटिका, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, झूलन उत्सव, महाभिषेक, महाआरती और महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित झांकियां खास आकर्षण होंगी। बच्चों के लिए भी विशेष गतिविधियां रखी गई हैं।मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पांच सितंबर को चंदर नगर में नंदोत्सव और श्रील प्रभुपाद की 130वीं व्यास पूजा भी होगी। इस्कॉन ईस्ट दिल्ली ने सभी से परिवार सहित आने की अपील की है। संवाद

कृष्ण लीला और झांकियां होंगी खास