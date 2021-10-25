Ghaziabad News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, रजवाहा पटरी मार्ग पर मिला शव
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:21 AM IST
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मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित कादराबाद रजवाहा पटरी मार्ग पर शुक्रवार देर शाम एक युवक का शव मिला। युवक के मुंह से झाग निकल रही थी। पुलिस ने छानबीन के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहरीले पदार्थ के सेवन से युवक की मौत की बात सामने आ रही है।
नगर के गांव बुदाना निवासी 29 वर्षीय कपिल कश्यप विवाहित थे। कपिल मजदूरी करते थे और उनके दो बच्चे हैं। परिजनों ने बताया कि कपिल शुक्रवार दोपहर जरूरी काम की बात कहकर घर से गए थे, मगर देर शाम तक घर नहीं लौटे। परिजनों के अनुसार शाम करीब सात बजे किसी राहगीर ने फोन कॉल कर बताया कि कपिल बदहवास अवस्था में कादराबाद रजवाहा पटरी मार्ग पर पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रही है। परिजन मौके पर पहुंचे तो राहगीर ने उन्हें बताया कि कपिल के साथ एक महिला भी थी जो कुछ देर रुकने के बाद वहां से भाग गई। महिला ने ही राहगीर को कपिल के परिजनों का नंबर दिया था। परिजन कपिल को मोदीनगर के जीवन अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अभी घटना की तहरीर नहीं मिली है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।
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नगर के गांव बुदाना निवासी 29 वर्षीय कपिल कश्यप विवाहित थे। कपिल मजदूरी करते थे और उनके दो बच्चे हैं। परिजनों ने बताया कि कपिल शुक्रवार दोपहर जरूरी काम की बात कहकर घर से गए थे, मगर देर शाम तक घर नहीं लौटे। परिजनों के अनुसार शाम करीब सात बजे किसी राहगीर ने फोन कॉल कर बताया कि कपिल बदहवास अवस्था में कादराबाद रजवाहा पटरी मार्ग पर पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रही है। परिजन मौके पर पहुंचे तो राहगीर ने उन्हें बताया कि कपिल के साथ एक महिला भी थी जो कुछ देर रुकने के बाद वहां से भाग गई। महिला ने ही राहगीर को कपिल के परिजनों का नंबर दिया था। परिजन कपिल को मोदीनगर के जीवन अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि अभी घटना की तहरीर नहीं मिली है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।
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