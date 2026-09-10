Ghaziabad News: कार की टक्कर से हुई थी युवक की मौत, रिपोर्ट दर्ज

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गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र के अंतर्गत बागू इलाके में तीन सितंबर को सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि युवक को टक्कर मारने वाली कार के नंबर का पता चल गया है। क्रिश्चियन नगर निवासी ब्रजपाल ने बताया कि उनका बेटा सरल तीन सितंबर को अपनी बहन दीपा को ऑटो में बैठाने गया था। वहां से लौटते वक्त उसको कार ने टक्कर मारी तो वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पीड़ित का ब्रजपाल ने बताया कि आरोपी की भूमिका की सही जांच किए जाने की जरूरत है। उनका बेटा होनहार था और आरोपी की लापरवाही से उसकी जान चली गई। एसीपी प्रिया श्रीपाल ने बताया कि आरोपी की कार के नंबर का पता चल गया है, उसी आधार पर आरोपी तक पहुंचा जाएगा।