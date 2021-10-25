Ghaziabad News: खेत में काम कर रहे युवक को सांप ने डसा, संयुक्त अस्पताल में भर्ती

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प्रवीन ने बताया कि बागपत के चमरावल चांदीनगर निवासी उनका साला सेठी बृहस्पतिवार की सुबह मुरादनगर के नजदीक खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान सांप ने सेठी के दोनों हाथों पर डस लिया। परिजन दोपहर करीब एक बजे संयुक्त अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है। संयुक्त जिला अस्पताल के आवासीय परिसर में भी बृहस्पतिवार सुबह सांप निकलने से कर्मचारियों में दहशत फैल गई। एक कर्मचारी के अनुसार, सुबह करीब 10 बजे सांप दिखाई दिया था, लेकिन वह झाड़ियों में ओझल हो गया। इसके बाद से परिसर में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों में डर का माहौल है। विज्ञापन

प्रवीन ने बताया कि बागपत के चमरावल चांदीनगर निवासी उनका साला सेठी बृहस्पतिवार की सुबह मुरादनगर के नजदीक खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान सांप ने सेठी के दोनों हाथों पर डस लिया। परिजन दोपहर करीब एक बजे संयुक्त अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। वहां मौजूद डॉक्टर ने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है। संयुक्त जिला अस्पताल के आवासीय परिसर में भी बृहस्पतिवार सुबह सांप निकलने से कर्मचारियों में दहशत फैल गई। एक कर्मचारी के अनुसार, सुबह करीब 10 बजे सांप दिखाई दिया था, लेकिन वह झाड़ियों में ओझल हो गया। इसके बाद से परिसर में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों में डर का माहौल है।

गाजियाबाद। मुरादनगर के पास खेत में काम कर रहे बागपत निवासी युवक को सांप ने डस लिया। दोनों हाथों पर सांप के डसने से उनकी हालत बिगड़ गई। परिजन पहले मुरादनगर सीएचसी लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद संजयनगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल इमरजेंसी में युवक का उपचार जारी है।