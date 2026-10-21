डीजे के शोर से छोड़ना पड़ घर: गाजियाबाद में तेज आवाज गानों से परेशान महिला ने फ्लैट छोड़ा, होटल में ली शरण

सोसाइटी के टॉवर टी-7, क्लब हाउस के पीछे आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देर रात तक काफी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पीड़िता असावरी मीनाक्षी पत्नी प्रशांत मिश्रा निवासी टी-7 ड्रीमहोम के अनुसार, उन्होंने सबसे पहले डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आयोजकों से आवाज कम करने को कहा, लेकिन पुलिस के जाते ही निर्धारित समय सीमा के बाद भी फिर से बहुत तेज आवाज में डीजे बजाया जाने लगा।