दो किशोरियों को ले भागे युवक: गाजियाबाद में पीड़ित मां ने पुलिस से लगाई गुहार, बोलीं- रात दो बजे घर से ले गए

यूपी के गाजियाबाद जिले के वेव सिटी थाना क्षेत्र के एक गांव में दो किशोरियों को रात के समय जबरदस्ती घर से ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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वेव सिटी के गांव निवासी पीड़ित मां ने पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, 14 सितंबर की रात करीब 2 बजे उनके ही गांव के पड़ोसी दो युवक नितिन और प्रिंस उनकी दो नाबालिग बेटियों को घर से ले गए।