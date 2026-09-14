Ghaziabad News: पत्नी बनाती थी रील, पति करता था शक, विवाहिता ने की आत्महत्या
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:17 AM IST
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गाजियाबाद। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के पटेलनगर में सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर विवाद और पत्नी के चरित्र पर शक करने के आरोप के बीच एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने पति पर लंबे समय से प्रताड़ित करने और पीटने के आरोप लगाए हैं। मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पति पान सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन की शादी दिसंबर 2012 में आरोपी से हुई थी। दोनों वर्तमान में सिहानी गेट के पटेलनगर में रह रहे थे। उनके मुताबिक बहन इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, पति जिसका विरोध करता था और उसके चरित्र पर शक करता था। बहन ने कई बार फोन कर उन्हें इसकी जानकारी दी थी।
भाई का आरोप है कि आरोपी अक्सर शराब पीकर उनकी बहन के साथ मारपीट करता था और शराब के लिए रुपये मांगता था। रुपये नहीं देने पर डंडे से पीटता था। उन्होंने बताया कि बहन ने पिटाई से संबंधित वीडियो और अन्य साक्ष्य भी उन्हें दिखाए थे। आरोप है कि नौ सितंबर को भी उसे पीटा गया था। इसके बाद बहन ने घर की छत के कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
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सोशल मीडिया अकाउंट की जांच
एसीपी जियाउद्दीन ने बताया कि विवाहिता के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी पति अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पति से पूछताछ के बाद भी कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होगी।
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उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी मृतका के भाई ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन की शादी दिसंबर 2012 में आरोपी से हुई थी। दोनों वर्तमान में सिहानी गेट के पटेलनगर में रह रहे थे। उनके मुताबिक बहन इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, पति जिसका विरोध करता था और उसके चरित्र पर शक करता था। बहन ने कई बार फोन कर उन्हें इसकी जानकारी दी थी।
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भाई का आरोप है कि आरोपी अक्सर शराब पीकर उनकी बहन के साथ मारपीट करता था और शराब के लिए रुपये मांगता था। रुपये नहीं देने पर डंडे से पीटता था। उन्होंने बताया कि बहन ने पिटाई से संबंधित वीडियो और अन्य साक्ष्य भी उन्हें दिखाए थे। आरोप है कि नौ सितंबर को भी उसे पीटा गया था। इसके बाद बहन ने घर की छत के कुंडे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
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सोशल मीडिया अकाउंट की जांच
एसीपी जियाउद्दीन ने बताया कि विवाहिता के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी पति अभी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पति से पूछताछ के बाद भी कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट होगी।