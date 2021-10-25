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वसुंधरा। सेक्टर-2 में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। यहां की बदहाल सड़कों को सुधारने के लिए नगर निगम ने करीब तीन करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है। इसमें सेक्टर-2ए, 2बी और 2सी की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। खास बात यह है कि सड़क बनाने के साथ ही दोनों तरफ की साइड पटरी को भी पक्का किया जाएगा। इसके लिए परफोरेटेड टाइल्स का इस्तेमाल होगा। इससे बारिश का पानी जमीन में जा सकेगा और कच्ची पटरी से उड़ने वाली धूल पर भी रोक लगेगी। निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि तीनों ब्लॉकों में सड़क सुधार और साइड पटरी बनाने पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।