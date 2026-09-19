Ghaziabad News: वेयरहाउस में तोड़फोड़, 32 लाख रुपये के नुकसान का दावा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:52 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:52 AM IST
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गाजियाबाद। मधुबन बापूधाम क्षेत्र के मोरटा में स्थित एक वेयरहाउस में तोड़फोड़ कर किरायेदार पर करीब 32 लाख रुपये का नुकसान करने का आरोप है। अपोलो सप्लाई चैन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक के खिलाफ आरोप लगाया गया है। मामले में पंकज कुमार ने मधुबन बापूधाम थाने में मुकेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
सिहानी गेट क्षेत्र के लोहिया नगर निवासी पंकज कुमार के मुताबिक उनका मोरटा में वेयरहाउस है जिसे उन्होंने 19 मार्च 2024 को अपोलो सप्लाई चैन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक मुकेश कुमार को किराये पर दिया था। आरोप है कि किराये पर लेने के बाद बिना किसी सूचना और नोटिस के अल्प समय में वह वेयरहाउस खाली करने लगे। वेयरहाउस खाली करने के दौरान ऑफिस व वेयरहाउस परिसर में तोड़फोड़ की गई। बिजली के तार निकाल लिए, फिटिंग तोड़ दी, शौचालय क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे उनका करीब 32 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने इसकी भरपाई के लिए कहा तो आरोपी गाली गलौज कर धमकी देने लगे। एसीपी कविनगर अभय डागा का कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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सिहानी गेट क्षेत्र के लोहिया नगर निवासी पंकज कुमार के मुताबिक उनका मोरटा में वेयरहाउस है जिसे उन्होंने 19 मार्च 2024 को अपोलो सप्लाई चैन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक मुकेश कुमार को किराये पर दिया था। आरोप है कि किराये पर लेने के बाद बिना किसी सूचना और नोटिस के अल्प समय में वह वेयरहाउस खाली करने लगे। वेयरहाउस खाली करने के दौरान ऑफिस व वेयरहाउस परिसर में तोड़फोड़ की गई। बिजली के तार निकाल लिए, फिटिंग तोड़ दी, शौचालय क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे उनका करीब 32 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने इसकी भरपाई के लिए कहा तो आरोपी गाली गलौज कर धमकी देने लगे। एसीपी कविनगर अभय डागा का कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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