{"_id":"6292b9bd9c6af47a3f78796d","slug":"up-rapid-rail-track-ready-in-duhai-for-rapid-rail-trial-run-will-be-held-in-july-signal-and-power-supply-will-be-tested","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Rapid Rail: रैपिड रेल के लिए दुहाई में ट्रैक तैयार, जुलाई में होगा ट्रायल रन, परखा जाएगा सिग्नल व बिजली की आपूर्ति का इंतजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 29 May 2022 05:40 AM IST