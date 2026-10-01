दो बहनों को सांप ने डसा: गाजियाबाद में सो रही थीं दो लड़कियां, अचानक चिल्लाने लगीं; एक की मौत और दूसरी गंभीर

वहां चिकित्सकों ने दोनों बहनों को सांप के डसने की बात बताई तो परिजनों के होश उड़ गए। हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया, वहां चिकित्सकों ने बच्ची मानवी को मृत घोषित कर दिया। पलक अभी भी उपचाराधीन है। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने भी मामले की जानकारी ली। टीम ने सांप को पकड़ने की कोशिश की मगर आसपास के क्षेत्र में कहीं सांप नहीं दिखा। सांप नहीं मिलने से परिजनों में दहशत का माहौल है।