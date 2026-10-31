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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Two FIRs registered against 57 individuals for causing a traffic jam at the Hindon Air Force Station roundabout.

Ghaziabad News: हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गोलचक्कर पर जाम लगाने वालों 57 लोगों पर दर्ज हुई दो प्राथमिकी

Sat, 31 Oct 2026 02:02 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:02 AM IST
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Two FIRs registered against 57 individuals for causing a traffic jam at the Hindon Air Force Station roundabout.
साहिबाबाद। नव विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत के बाद जाम लगाकर हंगामा करने के आरोप में एयरफोर्स और पुलिस की ओर से सात परिजनों समेत 50 लोगों पर दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई हैं। इन पर सरकार कार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। वहीं, एयरफोर्स की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि 26 अक्तूबर को करहेड़ा गांव में मंजू नामक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां मंजू कसाना का शव खिड़की पर लटका मिला था। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच कराई गई। इसके बाद मंजू के परिजन अजब सिंह, राजेश, पप्पू, सुनील, प्रदीप, इंद्रराज, संतराम और 50 अज्ञात लोगों ने देर रात एयरफोर्स स्टेशन गोल चक्कर पर सड़क जाम कर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई में बाधा डाली और हंगामा करते रहे। एसीपी साहिबाबाद ने बताया कि इस मामले में एक प्राथमिकी हिंडन एयरफोर्स यूनिट सिक्योरिटी ऑफिसर विंग कमांडर जेएस राणा ने कराई है। वहीं, दूसरी रिपोर्ट पुलिस की ओर से 57 लोगों के खिलाफ कराई गई है। दोनों रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी।
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