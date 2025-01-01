Ghaziabad News: आरोग्य मेले में इलाज के नाम पर खानापूर्ति, 452 मरीजों को थमाया रेफरल का पर्चा

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मेले में जांच की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई। नोडल अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता के अनुसार, कुल 452 मरीजों को जांच और बेहतर उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों में रेफर किया गया। इनमें 292 मरीजों को एक्स-रे, सीटी स्कैन और रक्त संबंधी जांचों के लिए अलग-अलग जिला अस्पतालों में भेजा गया। विजयनगर के नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे राजेश को कई दिन से बुखार हो रहा था, लेकिन केंद्र पर जांच की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें एमएमजी अस्पताल भेज दिया गया। इसी तरह स्वर्णजयंतीपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची वैष्णवी को एक्स-रे जांच के लिए संजय नगर संयुक्त अस्पताल जाने की सलाह दी गई।जांच के लिए भटकते रहे मरीज, टीकाकरण तक सीमित रहीं सुविधाएंआरोग्य मेले में 83 मरीजों को भर्ती कर उपचार दिया गया। वहीं 421 गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण किया गया। मरीजों को आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी की जानकारी भी दी गई। हालांकि, जरूरी जांच की सुविधा नहीं होने से मेले का उद्देश्य प्रभावित होता नजर आया। कई स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों की ड्यूटी छठ पूजा के घाटों पर लगाए जाने से स्टाफ की कमी भी रही।मौसम में बदलाव और प्रदूषण के कारण सांस, त्वचा, बुखार, खांसी और जुकाम के मरीज भी बड़ी संख्या में पहुंचे। साहिबाबाद स्थित सरस्वती कॉलोनी नगरीय स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉ. विश्वांजलि धनकड़ ने बताया कि तापमान में उतार-चढ़ाव और प्रदूषण के कारण सांस और त्वचा संबंधी शिकायतें बढ़ रही हैं। मरीजों को साफ-सफाई रखने, शुद्ध पानी पीने और चिकित्सकीय सलाह के बिना दवा नहीं लेने की सलाह दी।