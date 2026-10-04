Ghaziabad News: डंपर की चपेट में आने से तीन वर्षीय मासूम की मौत

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पुलिस के अनुसार, बदरपुर गांव निवासी मुर्सलीम ने बताया कि उनका तीन वर्षीय बेटा माहिर शनिवार शाम करीब चार बजे पड़ोस के बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। पचायरा गांव की ओर से आए तेज रफ्तार डंपर ने उसे कुचल दिया, जिससे माहिर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर डंपर को रोका और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि डंपर पचायरा गांव निवासी पिंटू का है। इस मामले में अब तक परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है।