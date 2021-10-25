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Ghaziabad News: दशहरे पर खुली मीट की दुकान में आग लगाने की धमकी, वीडियो वायरल

Thu, 22 Oct 2026 01:48 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:48 AM IST
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Threat to set fire to a meat shop that remained open on Dussehra; video goes viral
इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक मीट की दुकान को आग लगाने की धमकी देने का सोशल साइट्स पर हिंदूवादी संगठन के एक कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह दशहरे और मंगलवार को दुकान खुली होने पर हंगामा करते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
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एसीपी के मुताबिक, वायरल वीडियो एक मिनट 12 सेकंड का है। इसमें एक युवक कनावनी पुस्ता रोड पर स्थित मीट की दुकान पर पहुंचता है। वह संचालक से मंगलवार और दशहरे के पावन पर्व पर दुकान खोलने की अनुमति पर सवाल करता है। युवक दुकान को तुरंत बंद करने की चेतावनी देता है और गाली-गलौज करते हुए वीडियो में नजर आ रहा है। वह कहता है कि आग लगा दूंगा इसमें, बंद कर इसे। दुकान संचालक माफी मांगते हुए तुरंत दुकान की लाइट बंद कर देता है और दुकान बंद करने की बात कहता है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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