Ghaziabad News: दशहरे पर खुली मीट की दुकान में आग लगाने की धमकी, वीडियो वायरल

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एसीपी के मुताबिक, वायरल वीडियो एक मिनट 12 सेकंड का है। इसमें एक युवक कनावनी पुस्ता रोड पर स्थित मीट की दुकान पर पहुंचता है। वह संचालक से मंगलवार और दशहरे के पावन पर्व पर दुकान खोलने की अनुमति पर सवाल करता है। युवक दुकान को तुरंत बंद करने की चेतावनी देता है और गाली-गलौज करते हुए वीडियो में नजर आ रहा है। वह कहता है कि आग लगा दूंगा इसमें, बंद कर इसे। दुकान संचालक माफी मांगते हुए तुरंत दुकान की लाइट बंद कर देता है और दुकान बंद करने की बात कहता है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन



एसीपी के मुताबिक, वायरल वीडियो एक मिनट 12 सेकंड का है। इसमें एक युवक कनावनी पुस्ता रोड पर स्थित मीट की दुकान पर पहुंचता है। वह संचालक से मंगलवार और दशहरे के पावन पर्व पर दुकान खोलने की अनुमति पर सवाल करता है। युवक दुकान को तुरंत बंद करने की चेतावनी देता है और गाली-गलौज करते हुए वीडियो में नजर आ रहा है। वह कहता है कि आग लगा दूंगा इसमें, बंद कर इसे। दुकान संचालक माफी मांगते हुए तुरंत दुकान की लाइट बंद कर देता है और दुकान बंद करने की बात कहता है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि वीडियो की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक मीट की दुकान को आग लगाने की धमकी देने का सोशल साइट्स पर हिंदूवादी संगठन के एक कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह दशहरे और मंगलवार को दुकान खुली होने पर हंगामा करते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।