Ghaziabad News: आयोग के उपाध्यक्ष ने नंदी पार्क का किया निरीक्षण
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:56 AM IST
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गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल और सदस्य दीपक गोयल ने नंदी पार्क और गो आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। नंदी पार्क में कुल 1,923 गोवंश संरक्षित पाए गए। उन्हें सारी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। इस दौरान उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मोनिका गुप्ता को उन्होंने गोवंश को अलग-अलग रखने के लिए अतिरिक्त शेड तैयार करने का सुझाव दिया। शाम को उन्होंने विकासखंड भोजपुर के गो आश्रय स्थल का निरीक्षण किया जहां सभी व्यवस्थाएं सही पाई गईं। इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रकाश पांडे व डॉ. आशीष सहित अन्य मौजूद रहे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की जिसमें बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष भानू शिशौदिया और कार्य समिति के सदस्य डॉ. नदीम कुरैशी मौजूद रहे। नदीम कुरैशी ने मृत गोवंश के उचित निस्तारण की मांग की। ब्यूरो
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