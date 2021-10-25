दिव्यांगों को सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य : नरेंद्र कश्यप

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दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के सहयोग से आयोजित मेले में विभिन्न संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्रों से जुड़े बच्चों ने अपने हाथों से तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, आनंदा ट्रेनिंग सेंटर, भागीरथ सेवा संस्थान, नीव शक्ति संस्थान और बचपन डे केयर नोएडा के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसमें बौद्धिक दिव्यांगता और श्रवण बाधित बच्चों ने अपनी रचनात्मकता से तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए रखा। विज्ञापन

राज्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन दिव्यांग बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनके हुनर को पहचान दिलाते हैं। लोगों को दिव्यांगजनों के बनाए उत्पाद खरीदकर उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए पेंशन, सहायक उपकरण वितरण, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, दुकान निर्माण व संचालन और दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अंशुल चौहान सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विज्ञापन विज्ञापन

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के सहयोग से आयोजित मेले में विभिन्न संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्रों से जुड़े बच्चों ने अपने हाथों से तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, आनंदा ट्रेनिंग सेंटर, भागीरथ सेवा संस्थान, नीव शक्ति संस्थान और बचपन डे केयर नोएडा के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इसमें बौद्धिक दिव्यांगता और श्रवण बाधित बच्चों ने अपनी रचनात्मकता से तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए रखा।राज्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन दिव्यांग बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनके हुनर को पहचान दिलाते हैं। लोगों को दिव्यांगजनों के बनाए उत्पाद खरीदकर उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए पेंशन, सहायक उपकरण वितरण, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, दुकान निर्माण व संचालन और दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अंशुल चौहान सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

गाजियाबाद। दिव्यांगों को सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। शनिवार को प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगों का हौसला बढ़ाया। वह विकास भवन में आयोजित हुनर हाट दिव्यांगजन दिवाली मेले में पहुंचे थे। मेले में दिव्यांग बच्चों और युवाओं के तैयार मिट्टी के दीये, रंग-बिरंगी मोमबत्तियां, सजावटी मालाएं, लिफाफे और दिवाली पर घरों को सजाने वाले हस्तनिर्मित उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। मेले में आने वाले लोगों ने यहां खरीदारी भी की।