Ghaziabad News: जीडीए ने बिल्डर और एओए पदाधिकारियों की बैठक बुलाई

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एओए अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि बैठक में सोसायटी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस और निवासियों की अन्य प्रमुख मांगों को प्रमुखता से रखा जाएगा। निवासियों को उम्मीद है कि जीडीए इस मामले पर गंभीरता से विचार कर ठोस कदम उठाएगा। विज्ञापन

एओए अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि बैठक में सोसायटी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस और निवासियों की अन्य प्रमुख मांगों को प्रमुखता से रखा जाएगा। निवासियों को उम्मीद है कि जीडीए इस मामले पर गंभीरता से विचार कर ठोस कदम उठाएगा।

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की केडीपी ग्रैंड सवाना सोसायटी में गेस्ट हाउस वापसी और अन्य मांगों को लेकर धरना शुक्रवार को 15वें दिन भी जारी रहा। निवासी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इस संबंध में जीडीए ने शनिवार को बिल्डर और एओए पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है।