Ghaziabad News: डीएम ने निर्माणाधीन सड़कों का किया निरीक्षण, 10 दिन में खंभों को हटाने के दिए निर्देश

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डीएम ने इसके उपरांत ज्ञानी बॉर्डर से मोहननगर मार्ग (अजनारा मोड़) पर संचालित विशेष मरम्मत कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्यामपार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे सीसी मार्ग निर्माण कार्य को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शहीदनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे निर्मित सीसी मार्ग का भी निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीसी मार्ग को पूर्ण स्वीकृत चौड़ाई में विकसित करते हुए शेष बिटुमिनस कार्य भी उच्च गुणवत्ता के साथ अगले 15 दिन के अंदर पूरे किए जाएं, जिससे आमजन को बेहतर व सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रामराजा, सहायक अभियंता डीके शर्मा, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता सहित संबंधित विभाग के इंजीनियर मौजूद रहे।

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गाजियाबाद। लोक निर्माण विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए बुधवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ कई सड़कों का निरीक्षण किया। भाटिया मोड़ आरओबी से लाल कुआं की ओर जा रही सड़क के चौड़ीकरण में आ रहे बिजली के खंभों को 10 दिन में हटाने के निर्देश ऊर्जा निगम के अधिकारियों को दिए। इसी के साथ ही साइनेज बोर्ड भी निर्माण के दौरान हटाने के लिए निर्देश दिए।