Ghaziabad News: उप निरीक्षक से तीन लाख ठगे, फंसाने की धमकी देने का आरोप

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इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थानाक्षेत्र निवासी उपनिरीक्षक विजय सिंह ने थाने में अपने ही परिचित गाजियाबाद के प्रह्लादगढी निवासी शाहिद के खिलाफ उधार दिए रुपये न लौटाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हापुड़ में तैनात सब इंस्पेक्टर विजय सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शाहिद से उनका पुराना परिचय था। वर्ष-2020 में शाहिद ने निजी काम बताकर उनसे तीन लाख रुपये उधार लिए थे और लौटाने का समय भी तय किया था। उसने कॉर्पोरेशन बैंक का एक चेक भी दिया था, लेकिन जब समय आया तो उसने रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया। साथ ही जिलाधिकारी से शिकायत कर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है।