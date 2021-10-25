Ghaziabad News: रजवाहे में गिरी तेज रफ्तार ब्रेजा कार, चालक घायल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:18 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:18 AM IST
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मुरादनगर। पाइपलाइन मार्ग पर शहजादपुर के पास बृहस्पतिवार रात एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार अनियंत्रित होकर रजवाहे में गिर गई। हादसे में कार चालक घायल हो गया। राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर घायल को कार से बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की।
पुलिस के अनुसार बागपत जिले के चमराबल गांव निवासी युवक अपने दो दोस्तों के साथ कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने मोदीनगर जा रहा था। जल विभाग के पाइपलाइन कार्य के चलते रावली रोड बंद होने से वाहनों को पाइपलाइन मार्ग से डायवर्ट किया गया है। रात में कार चुंगी नंबर तीन से शहजादपुर मार्ग की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रजवाहे में जा गिरी। हादसा के दौरान मौजूद राहगीराें ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि डायवर्जन वाले मार्ग पर रात में पर्याप्त रोशनी और चेतावनी संकेतक नहीं लगाए गए हैं। इससे वाहन चालकों को रास्ते की स्थिति और दिशा समझने में परेशानी होती है। लोगों ने मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था और पर्याप्त संकेतक लगाने की मांग की है।
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