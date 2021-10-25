Ghaziabad News: फोन छीनने वाले गिरोहों को पकड़ने के लिए बनी स्पेशल टीम

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जीआरपी प्रभारी मनोज चौधरी ने बताया कि साहिबाबाद स्टेशन के पास से इस तरह की वारदात में शामिल 16 वर्षीय एक नाबालिग को पकड़ा गया था। इसके बाद चार लड़कों के एक गिरोह के बारे में जानकारी मिली। उनसे पूछताछ के दौरान उनके कई अन्य साथियों के बारे में भी पता चला। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। विज्ञापन



जीआरपी प्रभारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस तरह की घटनाओं की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हें ध्यान में रखते हुए गिरोहों की धरपकड़ के लिए छह पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई है। टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। विज्ञापन विज्ञापन

जीआरपी प्रभारी मनोज चौधरी ने बताया कि साहिबाबाद स्टेशन के पास से इस तरह की वारदात में शामिल 16 वर्षीय एक नाबालिग को पकड़ा गया था। इसके बाद चार लड़कों के एक गिरोह के बारे में जानकारी मिली। उनसे पूछताछ के दौरान उनके कई अन्य साथियों के बारे में भी पता चला। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है।जीआरपी प्रभारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस तरह की घटनाओं की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हें ध्यान में रखते हुए गिरोहों की धरपकड़ के लिए छह पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई है। टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है।

गाजियाबाद। ट्रेन के गेट पर खड़े होकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों से डंडा मारकर मोबाइल फोन छीनने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए जीआरपी ने टीम गठित की है। जीआरपी ने चलती ट्रेनों से डंडा मारकर मोबाइल फोन छीनने वाले तीन गिरोहों को चिह्नित किया है। पिछले दिनों इस तरह की कई घटनाएं सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है।