Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Sewage water flowing on the road; angry residents stage a protest

Ghaziabad News: सड़क पर बह रहा सीवर का पानी, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन

Fri, 13 Nov 2026 01:36 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Sewage water flowing on the road; angry residents stage a protest
साहिबाबाद। बालाजी विहार कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर करीब एक माह से गंदा पानी भरे होने और सुनवाई न होने पर स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट गया। एकजुट होकर लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप है कि सड़क पर उफन रहे सीवर के पानी की शिकायत वह लोग कई बार कर चुके हैं बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही।
विज्ञापन

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कॉलोनी में बड़ी संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग हिंडन पर छठ करने जाते हैं। अब तक भी सड़क की गंदगी साफ नहीं हुई, ऐसे में पर्व के दिन भी श्रद्धालुओं को गंदगी से होकर गुजरना पड़ेगा। लोगों ने कहा कि दिवाली और भाई दूज के त्योहार पर भी लोगों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। अब छठ महापर्व पर भी इसी रास्ते से हजारों श्रद्धालुओं के गुजरेंगे। स्थानीय निवासी राजेंद्र और संजय का कहना है कि बालाजी विहार कॉलोनी के साथ अर्थला के हजारों श्रद्धालु हर साल इसी मार्ग से छठ पूजा के लिए आते-जाते हैं। बुधवार को भी एक बाइक पानी में फिसलकर गिर गई। लोगों का कहना है कि आए दिन स्कूली बच्चों की ड्रेस गंदे पानी से खराब हो जाती है। प्रदर्शन कर रहे लोगों में शादाब खान, राशिद, किरण पाल, अंकुर, नीटू, दिलीप, सायरा बेगम, नाजरा बेगम, मुकेश और प्रमिला आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed