Ghaziabad News: सात माह की गर्भवती की हत्या के प्रयास का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:14 AM IST
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साहिबाबाद। पति और ससुरालियों पर हत्या के प्रयास और मारपीट का आरोप लगाते हुए न्यू हिंडन विहार निवासी गर्भवती महिला ने पति समेत चार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विवाहिता मुस्कान ने बताया कि उनका निकाह 24 दिसंबर 2023 को अर्थला निवासी शहजाद से हुआ था। माता-पिता नहीं होने के कारण रिश्तेदारों ने उनकी शादी कराई थी। आरोप है कि निकाह के बाद से ही पति उनका उत्पीड़न करने लगा। सास मोमीना, खाला सास मीना और ननद गुलिस्ता भी मारपीट करती थीं। आरोप है कि 14 सितंबर को ससुरालियों ने उनके साथ मारपीट कर हत्या का प्रयास किया और कमरे में बंद कर दिया। 17 सितंबर को शौच जाने के बहाने वह कमरे से निकलीं और किसी तरह भागकर रिश्तेदार के घर पहुंचीं। पीड़िता का आरोप है कि समझाने पहुंचे रिश्तेदारों को भी ससुरालियों ने जान से मारने की धमकी दी। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि शिकायत का आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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विवाहिता मुस्कान ने बताया कि उनका निकाह 24 दिसंबर 2023 को अर्थला निवासी शहजाद से हुआ था। माता-पिता नहीं होने के कारण रिश्तेदारों ने उनकी शादी कराई थी। आरोप है कि निकाह के बाद से ही पति उनका उत्पीड़न करने लगा। सास मोमीना, खाला सास मीना और ननद गुलिस्ता भी मारपीट करती थीं। आरोप है कि 14 सितंबर को ससुरालियों ने उनके साथ मारपीट कर हत्या का प्रयास किया और कमरे में बंद कर दिया। 17 सितंबर को शौच जाने के बहाने वह कमरे से निकलीं और किसी तरह भागकर रिश्तेदार के घर पहुंचीं। पीड़िता का आरोप है कि समझाने पहुंचे रिश्तेदारों को भी ससुरालियों ने जान से मारने की धमकी दी। एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि शिकायत का आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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