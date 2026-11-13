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Ghaziabad News: अज्ञात वाहन की टक्कर से सुरक्षाकर्मी की मौत

Fri, 13 Nov 2026 02:08 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:08 AM IST
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Security personnel killed after being hit by an unidentified vehicle

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गाजियाबाद। विजयनगर थाना क्षेत्र में बहरामपुर अंडरपास के पास बुधवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। वह दिल्ली स्थित सिक्योरिटी एजेंसी में ड्यूटी करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन समेत मौके से भाग गया।


एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि मुकेश यादव (34) निवासी शाहीन ब्लॉक कॉलोनी, छपरौला, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर मैसर्स दिनेश कुमार यादव सिक्योरिटी एजेंसी, न्यू अशोक नगर, दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे। बुधवार रात करीब 10:32 बजे वह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बहरामपुर अंडरपास के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। पीआरवी की सूचना पर विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल मुकेश यादव को एमएमजी अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद वाहन चालक की तलाश की जा रही है।
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