Ghaziabad News: ढाई करोड़ से सुधरेंगी सड़क, सीवर और नालियां

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गाजियाबाद। विकास प्राधिकरण अपनी कॉलोनियों में सड़क, सीवर और नालियों को दुरुस्त करेगा। इसके लिए स्थान चिह्नित कर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। चीफ इंजीनियर आलोक रंजन ने बताया कि इन कार्यों पर करीब ढाई करोड़ रुपये खर्च होंगे। काम के साथ मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।प्राधिकरण फफराना में सौंदा रोड को ठीक करने पर 35.80 लाख रुपये खर्च करेगा। इंदिराकुंज में करीब 51 लाख रुपये से सीवर लाइन ठीक करने के साथ पार्कों की स्थिति सुधारी जाएगी। वहीं, मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट डी, ई और एफ में सीवर लाइन की सफाई, मेनहोल रिपेयरिंग और अन्य कार्यों पर 1.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अधिकारियों के अनुसार मधुबन बापूधाम को छोड़कर अन्य दो कार्य कंपनी तय होने के बाद दो से तीन महीनों में पूरे कर लिए जाएंगे।आउटर रिंग रोड के लिए फिर टेंडरआउटर रिंग रोड के बचे हिस्से को तैयार करने के लिए दोबारा टेंडर जारी किया गया है। पहले टेंडर में कंपनी नहीं आने पर इसे फिर से निकाला गया है। यहां करीब 90 करोड़ रुपये से बचे हुए हिस्से के साथ सीवर, नाली, सर्विस रोड, डिवाइडर और फुटपाथ का काम किया जाएगा।