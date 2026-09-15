Ghaziabad News: सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर की कार चोरी, पुलिस जांच में जुटी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:08 AM IST
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इंदिरापुरम। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से एक सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर की कार चोरी हो गई है। पवन कुमार सिंह ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित पवन सिंह वसुंधरा सेक्टर-3 के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कार घर से करीब 100 मीटर दूर एक पार्क के सामने खड़ी थी। कार तीन सितंबर तक वहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्हें तेज बुखार आ गया। बीमारी के कारण वे आठ सितंबर तक घर में ही रहे। तबीयत सुधरने पर उन्होंने देखा कि कार वहां नहीं थी। उन्होंने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी, जिसके बाद इंदिरापुरम थाने में औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिये चोरों की तलाश कर रही है।
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पीड़ित पवन सिंह वसुंधरा सेक्टर-3 के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कार घर से करीब 100 मीटर दूर एक पार्क के सामने खड़ी थी। कार तीन सितंबर तक वहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्हें तेज बुखार आ गया। बीमारी के कारण वे आठ सितंबर तक घर में ही रहे। तबीयत सुधरने पर उन्होंने देखा कि कार वहां नहीं थी। उन्होंने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी, जिसके बाद इंदिरापुरम थाने में औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिये चोरों की तलाश कर रही है।
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