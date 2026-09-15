Ghaziabad News: सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर की कार चोरी, पुलिस जांच में जुटी

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पीड़ित पवन सिंह वसुंधरा सेक्टर-3 के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कार घर से करीब 100 मीटर दूर एक पार्क के सामने खड़ी थी। कार तीन सितंबर तक वहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्हें तेज बुखार आ गया। बीमारी के कारण वे आठ सितंबर तक घर में ही रहे। तबीयत सुधरने पर उन्होंने देखा कि कार वहां नहीं थी। उन्होंने तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी, जिसके बाद इंदिरापुरम थाने में औपचारिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिये चोरों की तलाश कर रही है।