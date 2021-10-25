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तेज हवाओं और धूप निकलने के कारण 16 दिन बाद शहर की हवा में सुधार हुआ था और प्रदूषण का स्तर भी कम हुआ था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक, 17 नवंबर को शहर का एक्यूआई 176 दर्ज किया गया था। उसी शाम को ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी गई थीं। हालांकि, इसके बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तीन दिन में एक्यूआई 58 अंक बढ़ चुका है। मौसम साफ होने और धूप निकलने के बावजूद प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है।ग्रैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। खासकर लोनी और वसुंधरा में प्रदूषण का स्तर अधिक बना हुआ है। शुक्रवार को न्यू तहसील लोनी का एक्यूआई 372 रहा, जबकि वसुंधरा में 280 और वेद विहार लोनी में 258 दर्ज किया गया। अन्य निगरानी केंद्रों पर भी प्रदूषण का स्तर अलग-अलग रहा।शहर के स्टेशनों का हालन्यू तहसील लोनी 372वसुंधरा 280वेद विहार लोनी 258इंदिरापुरम 236लोनी 256वेव सिटी 185संजय नगर 163गोविंदपुरम 118