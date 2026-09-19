Ghaziabad News: आज शहर में मनाई जाएगी राधाष्टमी, मंदिरों में होंगे विशेष आयोजन
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:53 AM IST
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साहिबाबाद। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद शनिवार को शहर में राधाष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाएगा। राजेंद्र नगर स्थित इस्कॉन मंदिर समेत शालीमार गार्डन और इंदिरापुरम के मंदिरों में राधारानी की विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके लिए मंदिरों को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। मंदिरों में राधा-कृष्ण का विशेष शृंगार कर भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शालीमार गार्डन स्थित राधा-माधव मंदिर में राधा रानी का अभिषेक और कीर्तन और सत्संग का कार्यक्रम होगा। राधारानी का जन्म बरसाना के रावल गांव में हुआ था। धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल (दोपहर) में राधा रानी प्रकट हुई थीं।
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