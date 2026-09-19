Ghaziabad News: पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दिशांत त्यागी के स्कूल में पकड़ी गई बिजली चोरी, रिपोर्ट दर्ज

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उर्जा निगम की प्रवर्तन टीम के प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि राजनगर एक्सटेंशन स्थित सेनफोर्ट इंटरनेशनल स्कूल में अवैध रूप से बिजली का उपयोग किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सतर्कता दल और प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि परिसर में लगे बिजली मीटर को दरकिनार कर मुख्य तार से सीधे अवैध जोड़ लगाकर करीब 19.258 किलोवाट बिजली की चोरी की जा रही थी। मौके से तार व साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं। इसकी वीडियो ग्राफी कराई गई। स्कूल में मौजूद सुरक्षाकर्मी और स्टाफ ने टीम का विरोध करने का प्रयास किया। दिशांत ने अपनी राजनीतिक पहुंच की धौंस भी दिखाई, लेकिन कार्रवाई जारी रही। मोरटा गांव निवासी दिशांत त्यागी के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि बिजली चोरी वर्षों से हो रही थी। अब तक कितने का आर्थिक नुकसान निगम को पहुंचाया गया है, इसका आंकलन किया जा रहा है।दिशांत त्यागी सबसे पहले अमर सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच में रहे। इसके बाद समाजवादी पार्टी में चले गए। मुरादनगर विधानसभा से दिशांत ने 2017 में चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद शिवपाल यादव की पार्टी में चले गए। बाद में दिशांत भाजपा में चले गए और राजनाथ सिंह के साथ फोटो वायरल कर दिए। बड़े-बड़े होर्डिंग बैनर लगवा दिए गए। हाल ही में दिशांत ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के फोटो वायरल किए और मेरठ रोड पर बड़े-बड़े होर्डिंग बैनर लगवा दिए। उन्होंने खुद को राष्ट्रीय सचिव होने का दावा किया है। हालांकि, समाजवादी के पदाधिकारियों का कहना है कि दिशांत की सपा में जॉइनिंग नहीं हुई है।