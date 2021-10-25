Ghaziabad News: अवैध पटाखों की बिक्री पर पुलिस का छापा, आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बसंतपुर सैंथली गांव निवासी सलमान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से दो प्लास्टिक के बोरों में भरे अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। पूछताछ में सलमान ने बताया कि आगामी त्योहारों पर आर्थिक लाभ कमाने के लिए सड़क किनारे चोरी-छिपे पटाखे बेचता था। कब्जे से दो बोरों में आतिशबाजी बरामद की। इनमें पांच पैकेट ब्रान चोकर/कॉर्नेशन नाजी, दो डिब्बे ओरिजिनल कलर्स, छह पैकेट सुतली बम, दो पैकेट मोरी चैप सनफ्लावर, दो पैकेट रोलिंग शॉट, 13 डिब्बे फुलझड़ी, आठ डिब्बे अनार, आठ पैकेट बुलेट बम और चार पैकेट रॉकेट शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे बोरे से आठ डिब्बे रोलिंग शॉट और 10 डिब्बे स्काई शॉट बरामद हुए।