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गाजियाबाद पुलिस की कार्रुवाई: मास्टर-की से वाहन चुराने वाला गिरफ्तार, क्रेटा समेत चार वाहन बरामद, दो साथी फरार

Wed, 14 Oct 2026 12:32 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 14 Oct 2026 12:32 PM IST
सार

पूछताछ में आरोपी ने भंता उर्फ इकरार उर्फ नाजिम और साजिद के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाएं करने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, आबिद की निशानदेही पर हिंडन नदी के पास कब्रिस्तान के पीछे झाड़ियों से तीन चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गईं।

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Police arrested the accused for vehicle theft
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद के सिहानी गेट पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर चोरी की सफेद क्रेटा कार और तीन रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। पुलिस ने वाहन चोरी में इस्तेमाल होने वाली दो मास्टर-की, चार नंबर प्लेट और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। गिरोह के दो अन्य आरोपी फरार हैं।

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पुलिस के मुताबिक, 13 अक्तूबर को चोरी के वाहन की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मेरठ तिराहे के पास से आबिद (34) निवासी पंजी सराय, अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से सफेद रंग की क्रेटा कार, चार नंबर प्लेट, दो मास्टर-की, पेचकस, डबल टेप, वायर कटर और पेपर कटर बरामद हुए।
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हिंडन नदी के पास झाड़ियों में छिपाई थीं बुलेट
पूछताछ में आरोपी ने भंता उर्फ इकरार उर्फ नाजिम और साजिद के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाएं करने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, आबिद की निशानदेही पर हिंडन नदी के पास कब्रिस्तान के पीछे झाड़ियों से तीन चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गईं। जांच में क्रेटा कार इंदिरापुरम क्षेत्र से चोरी होने का पता चला। बरामद बुलेट में से एक के संबंध में दिल्ली के शाहदरा थाने में मुकदमा दर्ज है।
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पुलिस के मुताबिक, आबिद के खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर और मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट, लूट, चोरी और अवैध शस्त्र समेत विभिन्न धाराओं में करीब दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिहानी गेट थाने में दर्ज मुकदमे में चोरी और बरामदगी से संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए कार्रवाई की है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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