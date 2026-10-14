गाजियाबाद पुलिस की कार्रुवाई: मास्टर-की से वाहन चुराने वाला गिरफ्तार, क्रेटा समेत चार वाहन बरामद, दो साथी फरार

गाजियाबाद के सिहानी गेट पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर चोरी की सफेद क्रेटा कार और तीन रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। पुलिस ने वाहन चोरी में इस्तेमाल होने वाली दो मास्टर-की, चार नंबर प्लेट और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। गिरोह के दो अन्य आरोपी फरार हैं।

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पुलिस के मुताबिक, 13 अक्तूबर को चोरी के वाहन की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मेरठ तिराहे के पास से आबिद (34) निवासी पंजी सराय, अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से सफेद रंग की क्रेटा कार, चार नंबर प्लेट, दो मास्टर-की, पेचकस, डबल टेप, वायर कटर और पेपर कटर बरामद हुए।पूछताछ में आरोपी ने भंता उर्फ इकरार उर्फ नाजिम और साजिद के साथ मिलकर वाहन चोरी की घटनाएं करने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, आबिद की निशानदेही पर हिंडन नदी के पास कब्रिस्तान के पीछे झाड़ियों से तीन चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गईं। जांच में क्रेटा कार इंदिरापुरम क्षेत्र से चोरी होने का पता चला। बरामद बुलेट में से एक के संबंध में दिल्ली के शाहदरा थाने में मुकदमा दर्ज है।पुलिस के मुताबिक, आबिद के खिलाफ दिल्ली, गाजियाबाद, अमरोहा, बिजनौर और मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट, लूट, चोरी और अवैध शस्त्र समेत विभिन्न धाराओं में करीब दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सिहानी गेट थाने में दर्ज मुकदमे में चोरी और बरामदगी से संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए कार्रवाई की है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।