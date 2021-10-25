Ghaziabad News: प्रेसवार्ता में हुए हंगामे के बाद विधायक के खिलाफ और पक्ष में हुई पंचायत

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रिस्तल और निठौरा गांवों में विधायक के समर्थन में पंचायतें हुईं। निठौरा गांव में बिजेंदर बैसला के घर हुई पंचायत की अध्यक्षता धीरा प्रधान ने की। वक्ताओं ने लोनी में सौहार्द और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिशों को बर्दाश्त न करने की बात कही। उन्होंने प्रेस वार्ता करने वालों को ‘समाज का जयचंद’ बताया। पंचायत में पुलिस से जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। कुछ लोगों ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी की। रिस्तल गांव में लीलू प्रधान के घर हुई पंचायत की अध्यक्षता राजपाल मास्टर ने की। ग्रामीणों ने विधायक पर गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। उन्होंने पुलिस-प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।विधायक के विरोध में पंचायतटीला गांव में विधायक नंदकिशोर के विरोध में पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता राजपाल नेता ने की। यह पंचायत भाजपा नेता ईश्वर मावी के घर पर आयोजित की गई थी। इसमें लोनी विधायक पर नेताओं के साथ गाली-गलौज और अभद्रता करने का आरोप लगाया और रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने ऐसी चीजों को बर्दाश्त न करने की बात कही। भाजपा नेता योगेंद्र मावी ने लोनी में फर्जी मुकदमों और दस वर्षों से विकास न होने का आरोप लगाते हुए विधायक के बहिष्कार की मांग की। प्रशासन से वार्ता के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया गया।विधायक का स्पष्टीकरणलोनी विधायक नंदकिशोर ने अपने विरोध में हुई पंचायत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास करने वाले नेताओं को वहां से भगाया था। विधायक ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को एआई से एडिट किया हुआ बताया। उन्होंने किसी भी नेता के साथ गाली-गलौज करने से इन्कार किया।