Ghaziabad News: डेंगू के मरीजों की संख्या 100 पहुंची, मलेरिया के 29 मामले मिले

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जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2021 में डेंगू के 1238, वर्ष 2022 में 901, वर्ष 2023 में 1261, वर्ष 2024 में 196 और वर्ष 2025 में 343 मरीज मिले थे। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार संख्या कम है, लेकिन विभाग संक्रमण को लेकर सतर्कता बरत रहा है।इस वर्ष चिकनगुनिया का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के चार-चार मरीज मिले हैं। खास बात यह है कि पिछले दो वर्षों में स्क्रब टाइफस का कोई मरीज सामने नहीं आया था। ऐसे में विभाग इन बीमारियों की भी निगरानी कर रहा है।जिला मलेरिया अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के लिहाज से पूर्व में प्रभावित रहे गांवों और वार्डों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन इलाकों में नियमित सर्वे, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर कूलर, गमलों, पुराने टायरों व छतों पर जमा पानी की जांच कर रहे हैं। लोगों को भी आसपास साफ-सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने के लिए जागरूक किया जा रहा है।जिला अस्पताल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सरकारी चिकित्सा इकाइयों में डेंगू और मलेरिया की निशुल्क जांच व उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बुखार या अन्य लक्षण होने पर लोगों को सरकारी अस्पतालों में जांच करानी चाहिए। घर और आसपास पानी जमा नहीं होने दें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।-डॉ. सचिन चंद्र वैश्य, सीएमओ