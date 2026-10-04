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Ghaziabad News: एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन का किया एलान, पांच काली पट्टी बांधकर करेंगे काम

Sun, 04 Oct 2026 01:58 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:58 AM IST
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NHM contractual employees have announced a protest; they will work while wearing black armbands.

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गाजियाबाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का एलान किया है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ की गाजियाबाद शाखा के पदाधिकारी व कर्मचारी पांच से सात अक्तूबर तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।
इसके बाद आठ से 10 अक्तूबर तक संविदा कर्मचारियों की बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति तय करने के साथ कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा। संगठन का कहना है कि शासन स्तर पर कई बार मांगें उठाने और अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।
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जिला महामंत्री डॉ. चेतन वर्मा ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1500 से अधिक संविदा कर्मचारी विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने समेत कई मांगें उठा रहे हैं। इनमें संविदा कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, महंगाई भत्ता, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), आवास भत्ता और ग्रेच्युटी का लाभ देने की मांग शामिल है।
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उन्होंने बताया कि मांगों को लेकर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पहले ही ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद शासन स्तर पर मांगों के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है।


12 को लखनऊ कूच की तैयारी
संघ पदाधिकारियों ने बताया कि इसके बाद भी मांगों पर शासन की ओर से निर्णय नहीं लिया गया तो 12 अक्तूबर को कर्मचारी लखनऊ कूच करेंगे। वहां अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।
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